Abbattete l' albero di piazza Carso troppi insetti in casa

In piazza Carso, a Giostra, un albero sta causando disagi alle famiglie locali a causa di un'infestazione di insetti. I residenti segnalano che questi parassiti, annidati nel tronco, stanno creando seri problemi, in particolare per una ragazzina asmatica. La situazione ha sollevato preoccupazioni per la salute e il benessere della comunità , spingendo a chiedere l'abbattimento dell'albero infetto.

L'albero che sta creando molti problemi alle famiglie si trova in piazza Carso, palazzina 8 a Giostra. Secondo quanto riportato dai nuclei familiari insetti che si annidano nel fusto stanno creando molti problemi ai residenti che si trovano proprio a ridosso dell'albero. Una ragazzina asmatica in...

