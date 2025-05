Abbassare l’asticella non è nell’interesse dell’Atalanta ma le garanzie per Gasperini sono una priorità in ottica Champions

Nell'ottica della prossima stagione, l'Atalanta si trova di fronte a sfide significative. Mentre si discute della possibilità di "abbassare l'asticella", la priorità resta garantire un supporto solido a Gian Piero Gasperini. Le sfide legate alla Champions League richiedono un approccio umile e strategico, onde evitare che le aspettative diventano un peso insostenibile per la squadra. Analizziamo le implicazioni di questa situazione e le prospettive future.

Gasperini, l’asticella abbassata e una preoccupazione legittima: che può diventare fine a se stessa se l’Atalanta da delle garanzie “Dopo anni credo che sarà molto difficile ripetersi, la Champions è complicata: bisogna rifondare con umiltà dove bisognerà abbassare l’asticella, non so se sarà accettato o meno”. Le parole di Gasperini nel post partita di ieri ... 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Abbassare l’asticella non è nell’interesse dell’Atalanta, ma le garanzie per Gasperini sono una priorità (in ottica Champions)

"Bassi stipendi e poche garanzie sul futuro", gli educatori dei disabili in protesta a Bari - A Bari, educatori e educatrici dei disabili scendono in piazza per protestare contro stipendi inadeguati e scarse garanzie contrattuali. 🔗continua a leggere

Vertenza Peycare: "Chiediamo garanzie" - La vertenza Paycare richiede attenzione urgente: Fiom Cgil e Fim Cisl chiedono interventi concreti dalla Regione. 🔗continua a leggere

Gasperini Atalanta, il tecnico vuole rimanere a Bergamo: chiesta alla società garanzie sul mercato (sognando lo Scudetto) - Gian Piero Gasperini, allenatore dell'Atalanta, desidera continuare la sua avventura a Bergamo, puntando a nuovi traguardi. 🔗continua a leggere

Abbassare l’asticella non è nell’interesse dell’Atalanta, ma le garanzie per Gasperini sono una priorità (in ottica Champions) - Gasperini, l’asticella abbassata e una preoccupazione legittima: che può diventare fine a se stessa se l’Atalanta da delle garanzie “Dopo anni credo che sarà molto difficile ripetersi, la Champions pe ... 🔗Come scrive informazione.it

E se abbassare l’asticella penalizzasse i più bassi? Segnali, istruzione e mercato del lavoro - Ecco che si presenta l'asimmetria informativa: una delle parti nella contrattazione è ... può spingerci ad abbassare troppo l'asticella e questo, paradossalmente, rischia di penalizzare proprio ... 🔗Si legge su ilsole24ore.com

Non abbassare l’asticella. Bolognani relatore - ad abbassare l’asticella degli obiettivi. Una sfida sempre più impegnativa per dirigenti e allenatori di tutte le discipline sportive, ma che in realtà, nella sua complessità, mette a dura prova gli ... 🔗Si legge su federnuoto.it