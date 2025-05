Abarth Color Show in arrivo a Riccione tra motori musica e spettacolo | attese 200 auto sportive

Preparati a vivere un'indimenticabile giornata di adrenalina e divertimento! Domenica 1 giugno, Riccione ospiterà l'Abarth Color Show, un evento che celebra la passione per i motori e la musica. Con oltre 200 auto sportive in mostra, questo spettacolo promette di incantare gli amanti delle quattro ruote e non solo, nella cornice vibrante di colori e energia che caratterizza il leggendario marchio Abarth.

La passione per i motori e la musica si incontrano per un grande spettacolo, domenica 1 giugno in occasione dell'Abarth Color Show, una giornata all'insegna del colore, dell'energia e dell'inconfondibile stile dell'iconica autovettura sportiva ispirata alla Fiat 500, amata e riconosciuta in tutto...

