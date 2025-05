A volte guardando indietro mi faccio tenerezza Avevo tanti sogni Bisogna sempre sognare perché chi non sogna è un disperato lo diceva Alda Merini e io ne ho fatto un manifesto di vita

In un emozionante incontro con Francesca Fialdini, Rossella Brescia si è aperta sul suo percorso artistico, ricco di sogni e sfide. La ballerina, conduttrice e attrice ha ripercorso trent'anni di carriera, riflettendo su come la timidezza iniziale abbia lasciato spazio a una vita dedicata alla realizzazione dei sogni, seguendo il motto di Alda Merini: "Chi non sogna è un disperato".