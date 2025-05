A Venezia un patentino per i commercianti | devono parlare l' italiano

A Venezia, la nuova normativa introduce un patentino obbligatorio per i commercianti, che dovranno dimostrare di saper parlare e comprendere l'italiano. Questa misura, adottata dopo le norme antipaccotiglia, mira a garantire che chi opera nella città possa comunicare efficacemente. L'aumento delle attività gestite da stranieri rende fondamentale l'importanza della lingua per favorire un'interazione adeguata con residenti e turisti.

Dopo le norme antipaccotiglia, una patente obbligatoria per i nuovi commercianti, che certifichi la capacità di parlare e capire l'italiano. In città si moltiplicano le attività gestite da stranieri, di ogni provenienza. Che almeno, chi lavora a Venezia, sia in grado di comprendere, e di farsi capire... 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it