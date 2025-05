A Torino il negozio dell' Estetista Cinica | l' influencer da un milione di follower apre in centro

A fine maggio, Torino accoglierà il nuovo negozio Veralab di Cristina Fogazzi, nota come L'Estetista Cinica, in via Roma 259. Con un seguito di oltre un milione di follower tra YouTube e il suo blog, l'estetista bresciana si prepara a conquistare il centro della città con la sua proposta innovativa nel mondo della bellezza. Un'apertura attesa che promette di attrarre appassionati e curiosi.

Aprirà, a fine maggio, in centro a Torino in via Roma 259 il negozio di Veralab, dell'Estetista Cinica. Cristina Fogazzi, bresciana, classe 1974, estetista, grazie al successo del suo canale YouTube e del suo blog è diventata nota come L'Estetista Cinica e attualmente ha più di un milione di

