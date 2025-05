A te di Jovanotti accompagna l' addio di Ancelotti al Real Madrid

Il cuore del Santiago Bernabeu ha battuto forte mentre Carlo Ancelotti ha salutato il Real Madrid, chiudendo un capitolo indimenticabile. Con 15 trofei e 353 partite all'attivo, la sua eredità nel calcio rivive nella melodia di "A Te" di Jovanotti, che ha accompagnato questo emozionante addio, rendendo omaggio a un maestro del gioco e alla passione che ha saputo trasmettere ai tifosi.

Carlo Ancelotti ha chiuso ufficialmente la sua avventura alla guida del Real Madrid. Dopo 353 partite in panchina e 15 trofei conquistati, l'allenatore emiliano ha ricevuto un sentito tributo d'addio allo stadio Santiago Bernabeu, tempio del calcio mondiale. Nel corso della cerimonia, le immagini che hanno ripercorso i momenti più significativi della sua esperienza madrilena sono state proiettate sui maxi-schermi dello stadio, accompagnate dalle note emozionanti di "A te" di Jovanotti, in un omaggio intenso e carico di riconoscenza per gli anni trascorsi insieme. Un saluto speciale da parte di un club leggendario a un tecnico che ne ha scritto pagine importanti di storia...