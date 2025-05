A Spazio Cultura la presentazione del libro La ragazza d' argilla | incontro con la scrittrice Rita Massaro

Mercoledì 28 maggio alle ore 17:30, Spazio Cultura Libreria Macaione a Palermo ospiterà la presentazione de "La ragazza d'argilla", l'ultimo romanzo di Rita Massaro, pubblicato da Nulla Die Edizioni. In questo incontro, l'autrice, già finalista al Premio letterario "Piersanti", condividerà con il pubblico le ispirazioni e i temi del suo nuovo lavoro, promettendo un'affascinante esplorazione della narrativa contemporanea.

Mercoledì 28 maggio alle ore 17:30, a Spazio Cultura Libreria Macaione, a Palermo, verrà presentato il libro pubblicato da Nulla Die Edizioni "La ragazza d'argilla", l'ultimo romanzo della scrittrice Rita Massaro, autrice di romanzi di vario genere, già finalista al Premio letterario "Piersanti".

