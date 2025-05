A San Siro con la transizione ecologica dalla mobilità sostenibile all’uso del biofuel Solo la cultura e i giovani ci salveranno dal vuoto La rivoluzione parte da Elisa

Il 18 giugno, lo Stadio San Siro di Milano ospiterà l'atteso concerto di Elisa, un evento sold out che incarna una rivoluzione ecologica. Con iniziative come Heroes Festival e "Back to the Future", l'artista mette al centro la mobilità sostenibile e l'uso di biofuel. Solo attraverso la cultura e l'impegno dei giovani possiamo affrontare le sfide ambientali. La musica diventa così un potente strumento di cambiamento per il futuro.

Da Heroes Festival al tour sostenibile “Back to the Future”, dal concerto natalizio dedicato all’ambiente fino alla partecipazione alla COP di Dubai, Elisa per il suo concerto, sold out da mesi, previsto il 18 giugno allo Stadio San Siro di Milano alza l’asticella della sua sfida eco-sostenibile. Non è un caso che dal 2022, Elisa è la prima artista italiana alleata delle Nazioni Unite per la promozione dei 17 Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (SDGs) dell’Agenda 2030. Ancora bocche cucite su ciò che si vedrà sul palco ma Elisa ha spoilerato qualcosa: “Lo show di San Siro è fondato completamente sull’interconnessione, completamente dai visual alle canzoni, dall’inizio alla fine... 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “A San Siro con la transizione ecologica, dalla mobilità sostenibile all’uso del biofuel. Solo la cultura e i giovani ci salveranno dal vuoto”. La rivoluzione parte da Elisa

