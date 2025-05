A San Cesario l’ultima commedia di Marivaux Il trionfo del Dio Denaro

Sabato 31 maggio alle 21, si chiuderà la prima edizione della rassegna teatrale Kinokamente presso Kinò Campus con "Il trionfo del Dio Denaro". Questo classico di Pierre de Marivaux, interpretato in chiave contemporanea, promette di incantare il pubblico con la sua brillantezza e il suo acuto spirito critico nei confronti della società moderna e del potere del denaro.

