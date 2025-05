A Roma oltre 18mila auto abbandonate in strada

A Roma, oltre 18mila auto abbandonate affollano le strade, trasformandosi in veri e propri relitti urbani. Con gomme sgonfie, vetri sporchi e carrozzerie danneggiate, questi veicoli sono un segno evidente di degrado e mancanza di attenzione. Malgrado la loro presenza dilagante, nessuno ha ancora provveduto a un censimento ufficiale di queste automobili dimenticate, che occupano indiscriminatamente strisce blu, bianche e spazi privati.

