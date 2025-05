A Osimo Vince Michela Glorio al primo turno L' harakiri del centrodestra è compiuto

Michela Glorio trionfa al primo turno ad Osimo, segnando un epilogo sorprendente per il centrodestra. La decisione dell’anziano leader Dino Latini di ritirarsi dalla corsa, e la sua scelta di non presentare le liste, hanno reso evidente l'assenza di una vera competizione. Questo risultato segna un cambio di guardia significativo nella politica locale.

