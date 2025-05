A Orta Nova sarà ballottaggio Di Vito-Tarantino

A Orta Nova si apre un'importante battaglia elettorale con il ballottaggio per la carica di sindaco. Unico comune sopra i 15.000 abitanti a richiedere il 50% + 1 dei voti, si sfideranno Gerardo Tarantino, sostenuto da Forza Italia e Fratelli d'Italia, e Domenico Di Vito, appoggiato da una coalizione di centrosinistra. La competizione promette di essere accesa e decisiva per il futuro politico della città.

