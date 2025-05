A Monza verrà abbattuto un bosco di 25mila mq | ecco che cosa sorgerà al posto degli alberi

Monza si prepara a dire addio a un bosco di 25.000 metri quadrati, un’area verde insospettata che ha prosperato in anni di abbandono. Situato a breve distanza dal celebre Parco di Monza, questo spazio naturale verrà abbattuto per far posto a un nuovo progetto. Scopriamo insieme cosa verrà realizzato al suo posto e quali saranno le implicazioni per la comunità e l'ambiente.

Monza perde un bosco di 25mila metri quadrati che molti monzesi non sapevano neppure di avere. Un bosco cresciuto in questi decenni di abbandono, prendendosi pian piano spazio peraltro a poche centinaia di metri dal grande polmone verde del Parco di Monza. Ma presto di questo bosco in città...