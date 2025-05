A Monza sono arrivati i militari | sfilano tra applausi e contestazioni

A Monza, la 37esima edizione dell'Italian Raid Commando ha preso vita domenica 25 maggio, animando le strade con un mix di applausi e contestazioni. Militari in uniforme hanno sfilato tra Piazza Duomo e la Villa Reale, in un evento organizzato dalla delegazione lombarda dell’Unuci. Questa manifestazione, che celebra il valore e il coraggio delle forze armate, ha riunito la comunità in un clima di forte emozione e partecipazione.

