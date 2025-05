A Milano rave abusivo in Piazza Leonardo

Sabato scorso, Piazza Leonardo a Milano ha ospitato un rave abusivo che ha richiamato circa 2.000 partecipanti. Senza alcuna autorizzazione per l'occupazione del suolo pubblico, l'evento ha suscitato preoccupazioni per la sicurezza e il rispetto delle norme. Analizziamo le dinamiche di questa nuova festa di piazza e le implicazioni legali di simili manifestazioni non autorizzate.

Sabato scorso, come tutti i fine settimana, è andata in scena l'ennesima festa di piazza, stavolta però nessuno aveva chiesto il permesso per occupare il suolo pubblico, creando un evento di fatto abusivo, una sorta di rave, con circa 2mila persone...

