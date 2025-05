A Mestre il teatro a tutto tondo tra prosa danza circo e musical | VIDEO

Il Teatro Toniolo di Mestre lancia la stagione di prosa 2025/26, presentando un ricco cartellone di 18 spettacoli che abbracciano prosa, danza, circo e musical. La conferenza stampa di oggi ha messo in luce la collaborazione tra il Settore Cultura del Comune di Venezia e Arteven Circuito Multidisciplinare Regionale, promettendo un'offerta culturale coinvolgente e variegata per tutti gli amanti delle arti performative.

