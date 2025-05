A Gerusalemme israeliani aggrediscono commercianti musulmani al grido di Morte agli arabi

In occasione del Giorno di Gerusalemme, decine di adolescenti israeliani di destra hanno attaccato commercianti e residenti musulmani nella Città Vecchia, esprimendo slogan xenofobi. I video e le foto diffusi sui social media documentano questi episodi di violenza, avvenuti durante tour organizzati in preparazione della marcia delle bandiere, sollevando preoccupazioni per l'accesa tensione tra le comunità.

Decine di adolescenti israeliani di destra hanno aggredito commercianti e residenti musulmani nella Città Vecchia in occasione del Giorno di Gerusalemme, come mostrano video e foto sui social. I ragazzi, che partecipavano a tour organizzati prima della marcia delle bandiere, hanno preso a calci porte di negozi, urlato insulti razzisti, sputato su passanti e cantato cori d'odio: "Possa il tuo villaggio bruciare" e "morte agli arabi", hanno gridato. La maggior parte delle attività commerciali nel quartiere musulmano è stata chiusa. Alcuni dei giovani hanno anche aggredito attivisti e giornalisti, riferiscono i media...

