A Genova il campo largo di Salis è in testa I risultati delle amministrative

Nelle elezioni amministrative che hanno coinvolto 126 comuni italiani, Salis emerge in testa a Genova con il suo campo largo. Circa 2 milioni di elettori hanno partecipato al voto per il rinnovo dei sindaci e dei consigli comunali. A livello nazionale, i dati parziali sull'affluenza, aggiornati alle 15, sono disponibili sul portale Eligendo. Si preannunciano risultati significativi per il futuro politico locale.

Chiuse le urne per 126 comuni dove circa 2 milioni di elettori sono stati chiamati a recarsi per l'elezione dei sindaci e il rinnovo dei rispettivi consigli comunali. Il dato parziale sull'affluenza su scala nazionale disponibile sul portale Eligendo ha registrato – alle 15 – un'affluenza intorno al 56,29 per cento degli aventi diritto. Nei comuni con oltre 15 mila abitanti, in caso di parità, i ballottaggi si terranno l'8-9 giugno, in concomitanza con il voto sui cinque referendum abrogativi sul lavoro e la cittadinanza. I secondi exit poll: Salis avanti a Genova: tra il 51 e il 55 per cento...

