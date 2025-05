A Gaza torna la speranza | Hamas e Israele sarebbero vicini all’intesa che prevederebbe due mesi di tregua Ma intanto l’Idf annuncia un’offensiva senza precedenti su Khan Younis

In un contesto di intensa conflittualità, si riaccende una flebile speranza di pace a Gaza, con Hamas e Israele vicini a un accordo che prevede due mesi di tregua. Tuttavia, l'IDF ha già avviato un'offensiva senza precedenti su Khan Younis, mentre le chiacchiere su un possibile annuncio del presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, alimentano le aspettative di un cessate il fuoco imminente.

Mentre la Striscia di Gaza continua a bruciare, in modo del tutto inatteso si riaccende la speranza di un possibile accordo di cessate il fuoco tra Israele e Hamas. A darne notizia è Sky News Arabia, secondo cui il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, nei prossimi giorni dovrebbe annunciare la sospensione temporanea delle ostilità. In cambio, Hamas — sempre stando alle indiscrezioni di stampa — offrirebbe il rilascio dei 58 ostaggi israeliani, tra vivi e morti, ancora nelle sue mani. Che la situazione sia in rapida evoluzione lo lasciano intendere i rumor rilanciati dall'agenzia di stampa libanese Al-Mayadeen e confermati dal Times of Israel, secondo cui la delegazione di Benjamin Netanyahu, attualmente al Cairo per negoziare la fine del conflitto mediorientale, avrebbe accettato la proposta di un cessate il fuoco nella Striscia della durata di circa 70 giorni...