A Gasperini è rimasta solo l’Atalanta | Si è creata qualche crepa ma a Bergamo rimarrà

Gian Piero Gasperini ha trovato una solida roccaforte nell'Atalanta, ora al terzo posto e qualificata per la Champions League. Tuttavia, dietro il successo calcistico si celano tensioni e crepe all'interno della società, che pongono interrogativi sul futuro del club bergamasco. Le sfide di Gasperini non si limitano al campo, ma si intrecciano con dinamiche interne che richiedono attenzione e riflessione.

L'Atalanta si è classificata al terzo posto qualificandosi alla prossima Champions League. Un traguardo che, ormai, considerata la dimensione raggiunta dal club, non fa più notizia. Fa notizia, invece, la situazione travagliata creatasi all'interno della società, dove Gian Piero Gasperini non perde occasioni per stuzzicare il presidente Percassi e gettare ombre sul futuro. Probabilmente, il tecnico resterà a Bergamo perché nessun top club si è (finora) interessato a lui.