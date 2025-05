A Como e sul Lago sta per scoppiare l’estate | in arrivo caldo e notti tropicali

A Como, l'estate è alle porte, portando con sé calore e notti tropicali. Dopo un breve intervallo di sole, oggi il cielo si fa più nuvoloso, con piogge leggere attese in serata. Nonostante ciò, le temperature rimangono dolci, promettendo un clima piacevole per godere della bellezza del lago. Prevediamo circa 3 mm di pioggia nel pomeriggio, ma il calore estivo è quasi alle porte.

Dopo una breve pausa con due giorni di sole, oggi a Como il cielo si presenta in prevalenza parzialmente nuvoloso, con nubi in aumento dal pomeriggio e deboli piogge attese in serata. Sono previsti circa 3 mm di pioggia nelle prossime ore. Le temperature, comunque, restano miti: la massima... 🔗 Leggi su Quicomo.it © Quicomo.it - A Como e sul Lago sta per scoppiare l’estate: in arrivo caldo e notti tropicali

Aggiornamenti pubblicati da altri media

A Como e sul Lago sta per scoppiare l’estate: in arrivo caldo e notti tropicali - Dopo una breve pausa con due giorni di sole, oggi a Como il cielo si presenta in prevalenza parzialmente nuvoloso, con nubi in aumento dal pomeriggio e deboli piogge attese in serata. Sono previsti ... Si legge su quicomo.it

Como, aliante atterra sul lago a venti metri da riva: il pilota sta bene - si è trovato in difficoltà sorvolando la città di Como e ha deciso di eseguire una manovra di emergenza atterrando sulle acque del lago. Segnala laprovinciadicomo.it

Como, il lago esondato cresce ancora e il traffico soffre. Ma per i turisti è uno spettacolo: in fila per foto e video - Il lago in piazza a Como sta creando non pochi problemi alla viabilità cittadina (si viaggia su una sola corsia da ieri) tanto da impattare sul Giro di Lombardia e portando significative variazioni ai ... Lo riporta comozero.it

Grilled Lobster Tails inspired by Galápagos Islands on @cafecasinolv #grilledlobster #lobster