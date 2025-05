A Como arriva un forte temporale | scatta l’allerta della protezione civile

Un forte temporale sta per colpire la Lombardia, con un'allerta della protezione civile attivata. A partire dal pomeriggio di lunedì 26 maggio, si prevede un rapido peggioramento meteorologico, con rovesci e temporali attesi soprattutto sulle Prealpi. I fenomeni inizieranno nelle Prealpi Bresciane e Orobie, estendendosi successivamente ad altre zone del territorio.

Arriva una nuova ondata di maltempo su gran parte della Lombardia. A partire dal pomeriggio di oggi, lunedì 26 maggio, è previsto un rapido peggioramento con rovesci e temporali sparsi in particolare sulle Prealpi. I fenomeni inizieranno su Prealpi Bresciane e Orobie, per poi estendersi anche ai... 🔗 Leggi su Quicomo.it © Quicomo.it - A Como arriva un forte temporale: scatta l’allerta della protezione civile

Festival dei Beni confiscati: arriva a Bologna l'esperienza dell'ex colonia Prealpi - Arriva a Bologna il Festival dei Beni Confiscati, portando l’esperienza dell’ex colonia Prealpi di Cesenatico. 🔗continua a leggere

A Como arriva un forte temporale: scatta l’allerta della protezione civile - Doppia allerta per temporali forti e rischio idrogeologico: i fenomeni più intensi sono attesi nella notte tra lunedì e martedì ... 🔗Si legge su quicomo.it

In provincia arriva un fine settimana di nuvole e qualche altro temporale: un leggero rialzo delle massime - Non è conclusa l'incertezza meteo da noi. Ecco cosa dicono gli esperti per il territorio lariano. E precipitazioni in agguato anche per lunedì. 🔗Secondo ciaocomo.it

Meteo: Temporale a Como, forte nubifragio provoca locali allagamenti in città, il Video - Forti temporali si sono abbattuti sulla zona di Como (in Lombardia) tra la tarda mattinata ed il primo pomeriggio di Lunedì 5 Maggio 2025. Piogge a carattere di rovescio temporalesco che hanno ... 🔗Scrive ilmeteo.it