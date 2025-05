A Città Sant' Angelo successo per la sfilata - spettacolo Lo stile in passerella

La sfilata-spettacolo "Lo stile in passerella" ha riscosso un grande successo nel Palamoda del centro Ibisco di Città Sant'Angelo. L’evento ha presentato le tendenze della moda Estate 2025, evidenziando le collezioni di importanti marchi dell'abbigliamento e dello sport, offrendo un'assaggio delle novità che caratterizzeranno la prossima stagione.

