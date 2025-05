a case di manzano torna la tradizionale fieste in place

Dal 30 maggio al 2 giugno, la località Case di Manzano ospiterà la 42a edizione della tradizionale Fiesta in Place. Questa festa, che celebra le radici culturali del Friuli Venezia Giulia, offrirà un mix di eventi, gastronomia e intrattenimento, permettendo ai visitatori di immergersi nella vivace atmosfera locale e scoprire le tradizioni di un territorio ricco di storia.

