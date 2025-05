A Bitonto la performance ' In Situ' creata da Silvia Gribaudi

Domenica 1 giugno, Bitonto ospiterà la giornata di chiusura dell'undicesima edizione del Network Internazionale Danza Puglia, dedicata alla danza contemporanea. In scena al Teatro Traetta, la performance “IN SITU” di Silvia Gribaudi porterà in luce l'essenza della danza contemporanea, concludendo in grande stile una rassegna all'insegna dell'arte e della creatività. Non perdere l'occasione di vivere un evento unico e coinvolgente!