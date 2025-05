A Bertinoro inizia l' era di Filippo Scogli | Risultato gratificante Sarò il sindaco di tutti

Filippo Scogli è il nuovo sindaco di Bertinoro, trionfando con oltre il 62% delle preferenze. Con 2521 voti a favore, Scogli, rappresentante della lista civica di centrosinistra "Insieme per Bertinoro", si propone di essere un sindaco per tutti, promettendo un governo inclusivo e gratificante per la comunità. La sfida a Giorgio Bernaroli, fermo al 37%, segna l'inizio di una nuova era per il comune.

Con oltre il 62% delle preferenze il candidato della lista civica di centrosinistra Filippo Scogli è il nuovo sindaco di Bertinoro. L'esponente della lista Insieme per Bertinoro ha ottenuto 2521 voti contro i 1490 del candidato della lista Voltare Pagina Giorgio Bernaroli, che si è fermato al 37

