a bari confiscati 2 milioni agli eredi di un boss mafioso

BARI (ITALPRESS) – Ammontano in totale a circa 2 milioni di euro i beni confiscati a Bari dai carabinieri, su richiesta della Dda, ad un elemento di spicco della criminalità organizzata che operava nel nord barese, deceduto il 15 gennaio 2019 a Barletta. Il provvedimento ha riguardato una villa, tre lussuosi appartamenti, due automobili e disponibilità bancarie per oltre 476 mila euro. I beni sono stati sottratti alla disponibilità degli eredi dell'uomo, deceduto a 58 anni in un agguato avvenuto a Barletta e più volte indagato e condannato per essere stato a capo di un'associazione a delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, attività illecita che l'avrebbe visto protagonista sin dagli anni '90...