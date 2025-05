' 80S Never Die' all' Afrobar

Preparati a un viaggio nostalgico nel cuore degli anni '80! Sabato 31 maggio 2025, Afrobar di Catania ospiterà "80S NEVER DIE - The Party", una serata dedicata alla musica, ai giochi e all'atmosfera iconica di quel decennio indimenticabile. Unisciti a noi dalle 22.00 per rivivere la magia degli 80s. Acquista il tuo biglietto online a prezzo ridotto e non perdere questa straordinaria esperienza!

Sabato 31 Maggio 2025 Afrobar - Catania - 80S NEVER DIE - The Party. Inizio ore 22.00. Per l'acquisto dei biglietti online a prezzo ridotto cliccare sul seguente link. 80S Never Die non è solo un party, ma una macchina del tempo per rivivere una notte negli anni della disco, dei videogiochi, dei... 🔗 Leggi su Cataniatoday.it © Cataniatoday.it - '80S Never Die' all'Afrobar

