8 spuntini che potrebbero mettere a rischio la salute dei bambini secondo la tata

L'estate porta con sé momenti di svago e delizie culinarie, ma alcuni spuntini apparentemente innocui possono nascondere insidie per la salute dei bambini. L'educatrice e tata Danielle Anne Manton-Kelly (@enchantednanny) mette in guardia i genitori su otto alimenti estivi che potrebbero rivelarsi pericolosi. Scopriamo quali sono e come proteggere i più piccoli da rischi inaspettati.

L’estate è fatta di sole, avventure all’aria aperta e—naturalmente—di golosità che ci aiutano a rinfrescarci. Ma secondo l’educatrice e tata Danielle Anne Manton-Kelly (@enchantednanny) ci sono pericoli nascosti in alcuni alimenti estivi che molti genitori non considererebbero problematici. Il suo video pubblicato su TikTok è ben presto diventato virale non per sensazionalismo, ma perché condivide consigli fondamentali e potenzialmente salvavita per prevenire il soffocamento, aiutando così le famiglie a fare scelte più sicure durante i pasti. Nel video, Manton-Kelly mostra alcuni esempi di alimenti che consiglia di evitare proprio per via dei rischi di soffocamento, in linea con le raccomandazioni generali degli esperti pediatrici... 🔗 Leggi su Gravidanzaonline.it © Gravidanzaonline.it - 8 spuntini che potrebbero mettere a rischio la salute dei bambini, secondo la tata

8 spuntini che potrebbero mettere a rischio la salute dei bambini, secondo la tata - Un'educatrice fornisce in un video preziosi consigli su alcuni degli spuntini da evitare per scongiurare il rischio di soffocamento nei più piccoli. 🔗Come scrive gravidanzaonline.it