7 italiani su 10 dicono no alla riforma della caccia del ministro Lollobrigida

Un recente sondaggio Swg-Lipu rivela che il 70% degli italiani si oppone alla riforma della caccia proposta dal ministro dell'Agricoltura Francesco Lollobrigida. Gli attivisti, preoccupati per l'impatto della riforma, hanno firmato una lettera indirizzata a Meloni, Lollobrigida e Pichetto Fratin, chiedendo di abbandonare questa controversa iniziativa. Scopriamo nel dettaglio i motivi di questa forte opposizione.

