Nel 48° Rally Il Ciocco e Valle del Serchio, Crugnola e Ometto (Citroen C3 Rally2) conquistano un emozionante secondo posto dopo un avvincente duello con i vincitori. La gara di apertura del Campionato Italiano Assoluto Rally Sparco ha visto sul podio anche Avbelj e Andrejka (Skoda Fabia Rs Rally2), trionfatori nel CIR Promozione. Un finale palpitante ha entusiasmato gli appassionati nel segmento delle Due Ruote Motrici.

