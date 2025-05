4^ edizione di Napoli Fest l' evento dedicato alla cultura partenopea con street food musica e solidarietà

Torna per la sua quarta edizione il Napoli Fest, un evento imperdibile dedicato alla cultura partenopea. Sabato 7 giugno, i Giardini Cavagnaro a Genova-est si trasformeranno in un vivace palcoscenico di street food, musica e solidarietà, offrendo un assaggio autentico dei sapori e delle tradizioni di Napoli. Un'opportunità unica per celebrare la cultura meridionale in un'atmosfera festosa e accogliente.

Al via per il quarto anno il Napoli Fest, popolare appuntamento primaverile nel quartiere di Staglieno che porta in piazza sapori e tradizioni della cultura partenopea. L’edizione 2025 si svolgerà sabato 7 giugno nei Giardini Cavagnaro a Genova-est, con inizio previsto per le ore 17 con le... 🔗 Leggi su Genovatoday.it © Genovatoday.it - 4^ edizione di Napoli Fest, l'evento dedicato alla cultura partenopea con street food, musica e solidarietà

