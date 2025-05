38enne ubriaco e incosciente soccorso dalla polizia a Como e poi denunciato | cosa hanno trovato gli agenti

A Como, un uomo di 38 anni è stato soccorso dalla polizia dopo essere stato rinvenuto ubriaco e incosciente in strada. Durante l'intervento, gli agenti hanno scoperto che il soggetto era in possesso di armi illegalmente, portando così alla sua denuncia e sanzione per ubriachezza. Un episodio che sottolinea i rischi legati all'abuso di alcol e alla gestione delle armi.

A Como, un 38enne è stato denunciato per possesso illegale di armi e sanzionato per ubriachezza, dopo essere stato trovato incosciente in strada... 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it © Notizie.virgilio.it - 38enne ubriaco e incosciente soccorso dalla polizia a Como e poi denunciato: cosa hanno trovato gli agenti

38enne ubriaco e incosciente soccorso dalla polizia a Como e poi denunciato: cosa hanno trovato gli agenti - A Como, un 38enne è stato denunciato per possesso illegale di armi e sanzionato per ubriachezza, dopo essere stato trovato incosciente in strada. 🔗Lo riporta virgilio.it

Como, 38enne ubriaco si riversa a terra privo di conoscenza in pieno centro - Completamente ubriaco, si riversa a terra privo di conoscenza in piano centro a Como. Un 38enne pugliese, residente in città, ... 🔗Riporta espansionetv.it

Ubriaco sulla Google Car, prima l'incidente, poi l'urina fuori dal finestrino. Fermato 38enne - è stato trasportato al pronto soccorso dell'ospedale di Pordenone, dove è stato ricoverato. I carabinieri, invece, si sono trovati a dover contenere le intemperanze del 38enne che si trovava a ... 🔗Segnala ilgiornale.it