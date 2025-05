26 maggio la strage dei Georgofili | 32 anni dopo Firenze non dimentica Tutte le iniziative

Il 26 maggio 2025, Firenze commemora il 32° anniversario della strage dei Georgofili, un evento tragico che ha segnato il cuore della città. Nella notte tra il 26 e il 27 maggio 1993, una bomba ha spezzato la vita di innocenti, tra cui le piccole Nadia e Caterina. Anche quest'anno, Firenze non dimentica, celebrando iniziative di memoria e riflessione per onorare le vittime e salvaguardare la pace.

Firenze, 26 maggio 2025 – Nella notte tra il 26 e il 27 maggio 1993 una bomba squarciò il cuore di Firenze. La città ricorda ogni anno quel tragico momento. Lo farà anche oggi, nel 32esimo anniversario dell'attentato in cui morirono le piccole Nadia e Caterina, la prima 9 anni la seconda poche settimane, insieme ai loro genitori Angela Fiume e Fabrizio Nencioni e allo studente Dario Capolicchio. La commemorazione. La commemorazione delle vittime della strage di via dei Georgofili avverrà alle 1 e 04 del 27 maggio, all'ora esatta dello scoppio della bomba e nel luogo della strage, via dei Georgofili, alla presenza della sindaca Sara Funaro, dell'assessora alla cultura della Memoria e della legalità Benedetta Albanese e del presidente dell'associazione Familiari delle vittime della strage di via dei Georgofili Luigi Dainelli, dopo un corteo con partenza da Palazzo Vecchio...

