10eLotto | in Campania vincite per oltre 26mila euro

Nel weekend del 23 e 24 maggio, il 10eLotto ha regalato ai giocatori in Campania vincite che superano i 26mila euro. Tra le fortune spicca un 7 Oro da 8mila euro a Benevento. L'estrazione ha riservato sorprese anche a Pompei, dove sono stati registrati due 1 O. Scopriamo i dettagli delle vincite e l'emozione che ha coinvolto i vincitori.

Tempo di lettura: < 1 minuto Campania a segno il 10eLotto. Nelle due estrazioni di venerdì 23 e sabato 24 maggio, come riporta Agipronews, centrate vincite complessive per oltre 26mila euro: la più alta arriva da Benevento con un 7 Oro da 8mila euro in via Saverio Casselli, a Pompei centrati due 1 Oro da 6.300 euro l’uno entrambi in Strada Statale 145, mentre a Somma Vesuviana realizzato un 6 Doppio Oro da 6mila euro in Piazza S. Francesco. L’ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito premi per 12,7 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di oltre 1,6 miliardi di euro dall’inizio del 2024... 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - 10eLotto: in Campania vincite per oltre 26mila euro

