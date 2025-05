? Previsioni Meteo per Napoli dal 26 maggio al 1 giugno 2025

Benvenuti a "Meteo con un Sorriso"! Scopriamo insieme le previsioni meteo per Napoli dal 26 maggio al 1 giugno 2025. Una settimana all'insegna del sole, perfetta per un gelato o una birra volante, mentre ci prepariamo a festeggiare il nostro amato Napoli. Non dimenticate di controllare se serve l'ombrello o il costume: il divertimento è assicurato! ??????

?? "Napoli Campione: la settimana inizia con il sole (e qualche birra volante)!"?? Eccoci alla rubrica settimanale "Meteo con un Sorriso", l'unico appuntamento che ti dice se devi prendere l'ombrello o semplicemente portare il costume sotto la maglietta del Napoli!??????? Lunedì 26 maggio – Festa Scudetto!?? Cielo: Sereno con qualche innocua nuvoletta ...

