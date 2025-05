Questa sera, domenica 25 maggio 2025, torna su Rete 4 "Zona Bianca", il talk show condotto da Giuseppe Brindisi, dedicato all'attualità e all'approfondimento. A partire dalle 21:20, il programma promette di offrire spunti di riflessione, analisi e ospiti di rilievo, per affrontare i temi più caldi del momento. Scopriamo insieme le anticipazioni e chi interverrà in studio!

Zona Bianca, le anticipazioni e gli ospiti della puntata del 25 maggio 2025. Questa sera, domenica 25 maggio 2025, su Rete 4 in prima serata dalle ore 21,20 va in onda Zona Bianca, il talk condotto da Giuseppe Brindisi. Un programma di attualità e approfondimento, realizzato in collaborazione tra Videonews e Tg4. Ma quali sono le anticipazioni e gli ospiti della puntata di oggi, 25 maggio 2025, di Zona Bianca? Scopriamoli insieme. Anticipazioni e ospiti. Stasera andrà in onda un approfondimento sul delitto di Garlasco tornato al centro dell’attenzione dopo le recenti novità investigative. Tra queste, un’impronta riconducibile ad Andrea Sempio, unico indagato nella riapertura del caso... 🔗 Leggi su Tpi.it