Zidane | Psg-Inter? Io di Marsiglia ma devono vincere i francesi

Zidane, originario di Marsiglia, si prepara alla finale di Champions League tra PSG e Inter, con un sorprendente gesto: tifare per il team francese, nonostante la sua rivalità con il Psg. Le sue parole, pronunciate a Montecarlo, hanno fatto discutere, sottolineando come i legami personali possano influenzare le scelte in un appuntamento così importante. Una finale che promette emozioni e sorprese, con Zidane protagonista nel suo stile indeciso ma appassionato.

Zidane si è proiettato alla finale di Champions League tra Psg e Inter. Zizou, nonostante sia di Marsiglia, rivale del Psg, tiferà appunto per la squadra francese il prossimo sabato. Queste le sue parole direttamente da Montecarlo. NONOSTANTE DEL MARSIGLIA – La finale di Champions League interessa anche il Gran Premio di Montecarlo di Formula 1 tuttora in corso. Tra i vip presenti prima della gara l’ex fuoriclasse e allenatore del Real Madrid Zinedine Zidane. Zizou, che ha giocato a Marsiglia ed è marsigliese, ha voluto comunque ribadire il suo supporto per il Psg in vista della finale del 31 contro l’Inter... 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Zidane: «Psg-Inter? Io di Marsiglia, ma devono vincere i francesi»

