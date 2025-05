Zelensky | pronti a qualsiasi forma diplomazia che produca risultati | Pioggia di droni ucraini su Mosca

Zelensky ha dichiarato disponibilità a qualsiasi forma di diplomazia efficace. L'Ucraina ha lanciato una pioggia di droni su Mosca, mentre la Russia ha condotto un massiccio attacco su Kiev. Russia e Ucraina hanno confermato lo scambio di prigionieri, liberando ciascuna 307 soldati. La situazione rimane tesa, con continue azioni militari e tentativi diplomatici per risolvere il conflitto.

Massiccio attacco russo su Kiev. Russia e Ucraina confermano lo scambio di prigionieri: "Liberati 307 soldati a testa"

