Zelensky dopo la notte di raid russi | Il silenzio dell’America incoraggia Putin

Dopo gli attacchi russi nel cuore della notte, il silenzio dell’America sembra incoraggiare Putin. Zelensky ha condannato le violenze che hanno causato decine di vittime, sottolineando la necessità di misure più ferme contro Mosca. La sua posizione evidenzia l’urgenza di agire per fermare l’espansione della brutalità russa in Ucraina.

Volodymyr Zelensky è intervenuto anche sugli attacchi russi che nella notte tra il 24 e il 25 maggio hanno colpito l’ Ucraina provocando 12 vittime, sottolineando la necessità di nuove misure contro Mosca. «Ogni attacco terroristico russo di questo tipo è motivo sufficiente per nuove sanzioni contro la Russia. La Russia sta prolungando questa guerra e continua a uccidere ogni giorno. Il mondo può anche essere in vacanza, ma la guerra continua, indipendentemente dai fine settimana e dai giorni feriali. Questo non può essere ignorato. Il silenzio dell’America e il silenzio di altri nel mondo non fanno che incoraggiare Putin», ha scritto il presidente ucraino su Telegram... 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Zelensky dopo la notte di raid russi: «Il silenzio dell’America incoraggia Putin»

