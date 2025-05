Zelensky definisce terrorista massiccio attacco aereo russo

Il presidente ucraino Zelensky ha definito “terrorista” il massiccio attacco aereo russo, sottolineando come il silenzio internazionale, in particolare quello degli Stati Uniti, possa incoraggiare Putin. La sua presa di posizione evidenzia l'importanza di una risposta forte e concreta da parte della comunità globale in un contesto di escalation del conflitto.

Milano, 25 mag. (askanews) – Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky definisce “terrorista” il massiccio attacco aereo russo e chiede agli Stati Uniti di commentarlo. “Il silenzio dell’America e di altri Paesi non fa che incoraggiare (il presidente russo Vladimir) Putin”, scrive su Telegram, aggiungendo: “Qualsiasi attacco terroristico del genere da parte della Russia è motivo sufficiente per nuove sanzioni contro la Russia”. In base al numero di missili lanciati, l’ultimo attacco russo è il più grande raid aereo della guerra, sebbene altri attacchi abbiano ucciso più persone. “I russi hanno lanciato circa 300 droni d’attacco, la maggior parte dei quali erano “shaheed”” ha detto... 🔗 Leggi su Ildenaro.it

Leggi anche questi approfondimenti

Russia-Ucraina, attesa per Putin. Trump: “Pronto a volare a Istanbul”. Zelensky c’è

Domani, Istanbul diventa teatro di un atteso incontro tra delegazioni russe e ucraine, fortemente voluto da Vladimir Putin.

Colloqui di pace a Istanbul, Zelensky attacca la delegazione russa: "Sembra una farsa" | Mosca risponde: "Lui è un clown"

Colloqui di pace a Istanbul tra Ucraina e Russia si trasformano in un confronto acceso, con Zelensky che attacca la delegazione russa definendola una farsa, mentre Mosca risponde etichettandolo come un clown.

Colloqui di pace a Istanbul, Zelensky attacca la delegazione russa: "Sembra una farsa"

In mezzo ai colloqui di pace a Istanbul, il presidente ucraino Zelensky critica aspramente la delegazione russa, definendo la situazione una farsa.

Su questo argomento da altre fonti

Zelensky definisce "terrorista" massiccio attacco aereo russo

Scrive notizie.tiscali.it: Milano, 25 mag. (askanews) - Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky definisce 'terrorista' il massiccio attacco aereo russo e chiede agli ...

Ucraina, il più pesante attacco russo dall'inizio della guerra: almeno 12 morti. Zelensky: «Il silenzio degli Usa incoraggia Putin»

Segnala informazione.it: Un cittadino di Kiev ferito nel suo appartamento, in un condominio di cinque piani, dopo gli attacchi della notte scorsa - Ansa Almeno 15 persone sono state… Leggi ...

Guerra Ucraina - Russia, le news del 15 aprile. Rutte da Zelensky: su colloqui a guida Trump non facili

Lo riporta repubblica.it: Volodin ha definito ... Zelensky di aver "lasciato scoppiare" guerra, salvo poi correggere il tiro, dividendone la responsabilità con Putin. E’ una donna di 85 anni la vittima del "massiccio ...