zelensky condanna attacco russo e invoca nuove sanzioni contro la russia

Il presidente Zelensky condanna l’attacco russo e chiede nuove sanzioni contro la Russia, sostenendo che ogni attacco terroristico rappresenta un motivo per agire. La guerra prosegue senza sosta, causando vittime ogni giorno, mentre il mondo può fingere di essere in vacanza. Zelensky ribadisce l’urgenza di rispondere alle aggressioni e mettere fine a questa escalation di violenza.

Ogni attacco terroristico russo di questo tipo è motivo sufficiente per nuove sanzioni contro la Russia. La Russia sta prolungando questa guerra e continua a uccidere ogni giorno. Il mondo può anche essere in vacanza, ma la guerra continua, indipendentemente dai fine settimana e dai giorni feriali. Questo non può essere ignorato. Il silenzio dell'America e il silenzio di altri nel mondo non fanno che incoraggiare Putin. Così il presidente ucraino Voldymyr Zelensky su Telegram condannando il massiccio attacco dell'ultima notte sull' Ucraina che ha fatto 12 morti chiedendo più pressione su Mosca.

Ucraina: tre minori uccisi da un attacco russo a Zhytomyr. Zelensky: "Serve una forte pressione su Mosca"

Un tragico attacco russo ha provocato la morte di tre minorenni a Zhytomyr, in Ucraina, aumentando la pressione internazionale su Mosca.

Ucraina, "attacco russo" nella notte, 12 morti e 20 feriti, Zelensky insiste: "Usa e Ue aumentino pressione su Mosca con sanzioni" - VIDEO

Nella notte, un presunto attacco russo sull’Ucraina ha causato 12 morti e 20 feriti, con oltre 367 missili e droni coinvolti.

Kiev, 'attacco russo su Sumy, 3 morti'

Un attacco missilistico russo su un impianto industriale a Sumy ha causato la morte di tre persone. La notizia è stata confermata dal presidente della regione, Oleg Grigorov, e ripresa dai media ucraini, evidenziando una nuova escalation del conflitto nell'area.

Segnala quotidiano.net: Zelensky su Telegram condanna l'attacco russo che ha causato 12 morti in Ucraina, chiedendo più pressione su Mosca.

Ucraina, Zelensky: 'Serve una pressione veramente forte sulla Russia'

ansa.it scrive: Il presidente ucraino: 'Nella notte su di noi 300 droni e 70 missili in 12 regioni. Fra i morti anche bambini'. Il ministro degli Interni ucraino: 'Dodici morti nel più pesante attacco russo, oltre 60 ...

Massiccio attacco russo sull'Ucraina, almeno 12 morti. Tajani: guerra non finirà in tempi brevi

Segnala msn.com: Tass, Istanbul la sede più probabile per nuovi colloqui Istanbul è al momento la sede più probabile per il secondo round di colloqui diretti tra Russia e Ucraina: lo ha dichiarato una fonte all'agenzi ...

Zelensky: "Dobbiamo proteggere Odessa". Sventato un attacco di droni ucraini nella regione di Mosca