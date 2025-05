Zelensky | 697 prigionieri attacchi missilistici e sanzioni per fermare Putin

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky esprime frustrazione per l’assenza di impegno di Putin nel fermare il conflitto, nonostante il recente scambio di prigionieri tra Kiev e Mosca. Zelensky ha annunciato l’uso di sanzioni e attacchi missilistici per costringere la Russia a fermare le ostilità, evidenziando come la volontà di cessare le ostilità non sia condivisa da Putin, che continua a compromettere la pace nella regione.

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky esprime la sua profonda frustrazione per l'assenza di impegno da parte di Putin nel fermare il conflitto, nonostante l'avvenuto scambio di prigionieri tra Kiev e Mosca. Secondo quanto dichiarato, la volontà di cessare le ostilità non è condivisa dalla Russia, mentre L'Ucraina dimostra piena disponibilità a intraprendere ogni tipo di .

