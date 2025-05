Zalewski Inter Oaktree ha reagito così davanti alla cifra | la decisione sul riscatto

Oaktree ha reagito alla cifra richiesta per il riscatto di Zalewski, giovane talento in prestito dalla Roma all’Inter. Nonostante le trattative, la decisione sembra favorevole al proseguimento del rapporto tra Zalewski e l’Inter, in linea con le direttive di Oaktree. La posizione dell’azienda di investimento lascia presagire che il riscatto potrebbe essere confermato, puntando a consolidare il progetto nerazzurro e il futuro del talento italiano.

Zalewski Inter, Oaktree ha reagito così davanti alla cifra per il nerazzurro, ecco la decisione sul riscatto del giovane talento in prestito dalla Roma. Zalewski Inter: un matrimonio destinato a.continuare. Il riscatto del nerazzurro – in piena linea con le direttive imposte da Oaktree – è ormai solo più una formalità. A svelarlo Tuttosport questa mattina, ecco cosa filtra, un breve estratto: ZALEWSKI INTER – «Nicola pur essendo l'ultimo arrivato nel gruppo ha già convinto tutti, tanto che si procederà al riscatto a fine stagione: 6.

