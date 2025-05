Yildiz Juve il numero 10 è già imprescindibile | senza di lui si dimezza la media punti in campionato! I sorprendenti dati relativi al rendimento del gioiello turco

Yildiz Juve, il numero 10 turco, si conferma pilastro imprescindibile per la Juventus: senza di lui, la media punti si dimezza. I sorprendenti dati sul suo rendimento in campionato sottolineano il suo ruolo centrale nel progetto bianconero. Arrivato con grandi aspettative, Kenan Yildiz sta dimostrando di essere un elemento chiave, contribuendo attivamente e rafforzando le speranze dei nostri.

Yildiz Juve, senza di lui si dimezza la media punti. Il dato relativo al numero 10 anche sulle partecipazioni attive in Serie A. Kenan Yildiz è sempre più al centro del progetto ed imprescindibile per i bianconeri. Arrivato con i due passaggi vincenti dell'ultima giornata a 10 partecipazioni attive nel torneo in corso, Yildiz ( sei gol, quattro assist ) è il più giovane tra i calciatori di questa Serie A in doppia cifra di coinvolgimenti. Inoltre, con il giovane turco titolare la Juventus ha una media punti di 2.1 in questo campionato, che scende a meno della metà (1.0) nelle 10 gare in cui non ha giocato dal primo minuto.

Yildiz Juve, il retroscena: due settimane di tormenti, non si è concesso un minuto di tregua. Il numero 10 ha reagito così dopo la squalifica

Kenan Yildiz, numero 10 della Juventus, ha vissuto due settimane di autentico tormento dopo la sua squalifica.

Yildiz torna dopo la squalifica: lo spogliatoio lo riaccoglie così. Retroscena dall’allenamento della Juve sul numero 10 – VIDEO

Yildiz ritorna dopo la squalifica e viene calorosamente accolto dallo spogliatoio della Juventus, con un particolare abbraccio da parte di Pinsoglio.

Yildiz Juve, che critica al turco! «Dargli la numero 10 è stato un errore, non è Yamal. È stato prematuro mettergli sulle spalle tutta la Juventus!»

Fabio Ravezzani critica la scelta della Juventus di assegnare la maglia numero 10 a Kenan Yildiz, definendola prematura e un errore.

Yildiz Juventus, il futuro è già delineato: svelata la posizione della proprietà e la volontà del numero 10. Novità sul gioiello turco

Si legge su juventusnews24.com: Yildiz Juventus, il futuro è già delineato: che cosa filtra sul gioiello turco. Gli ultimi aggiornamenti sul numero 10 bianconero Il Corriere dello Sport ha fornito importanti aggiornamenti sul futuro ...

Juventus, ansia Yildiz: rischia una nuova squalifica in Italia e in Europa

Secondo calciomercato.it: Momento non facile anche fuori dal campo per Kenan Yildiz, che rischia la squalifica per una delicata vicenda extra campo ...

Addio Yildiz: la Juventus ha preso la sua decisione / News

Riporta msn.com: La Juventus avrebbe preso una decisione molto chiara rispetto ad Yildiz: ecco come stanno le cose rispetto al calciomercato ...

