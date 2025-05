Yildiz a DAZN | Questo è tutto per i nostri tifosi Mondiale per Club? Dobbiamo fare il 100%

Nel post-partita di Venezia-Juve, Kenan Yildiz ha condiviso le sue emozioni ai microfoni di DAZN, ribadendo l'importanza della vittoria per i tifosi e l'ambizione di puntare al 100% nel percorso verso il Mondiale per Club. Le sue parole rispecchiano la determinazione della squadra, pronta a dare il massimo in ogni partita. Ecco le dichiarazioni del giovane calciatore bianconero.

Kenan Yildiz ha parlato così ai microfoni di DAZN dopo Venezia Juve: tutte le dichiarazioni del calciatore sul match. Kenan Yildiz ha parlato ai microfoni di DAZN nel post-partita di Venezia Juve: tutte le dichiarazioni sul match di Serie A. PAROLE – «È tutto per i nostri tifosi, adesso siamo in Champions. Mondiale per Club? Dobbiamo fare il 100%»

