Xabi Alonso ufficializzato dal Real Madrid | Torna da noi come uno dei migliori allenatori del mondo

È ufficiale: Xabi Alonso torna al Real Madrid come nuovo allenatore, sostituendo Carlo Ancelotti. Riconosciuto come uno dei migliori tecnici del mondo, guiderà i blancos nelle prossime sfide, tra cui il Mondiale per club. La scelta del club sottolinea la fiducia riposta nelle sue capacità e nella sua visione strategica, aprendo un nuovo entusiasmante capitolo per il futuro della squadra.

Ora è ufficiale: Xabi Alonso è il nuovo allenatore del Real Madrid. Sostituirà Carlo Ancelotti e guiderà la squadra al Mondiale per club. Xabi Alonso è il nuovo allenatore del Real Madrid. Nel comunicato del club si legge: “ Il Real Madrid annuncia che Xabi Alonso sarà l’allenatore del Real Madrid per le prossime tre stagioni, dall’1 giugno 2025 al 30 giugno 2028. Xabi Alonso è una delle più grandi leggende del Real Madrid e del calcio mondiale. Ha difeso la nostra maglia in 236 partite ufficiali, tra il 2009 e il 2014. Durante questo periodo ha vinto 6 titoli: la decima Champions a Lisbona, 1 Supercoppa Europea, 1 Campionato, 2 Coppe del Re e 1 Supercoppa spagnola. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Xabi Alonso ufficializzato dal Real Madrid: “Torna da noi come uno dei migliori allenatori del mondo”

Il Real Madrid ha annunciato ufficialmente Xabi Alonso come nuovo allenatore, a partire dal 1° giugno 2025.

Carlo Ancelotti è pronto a dire addio al Real Madrid dopo tre partite, in un'uscita che potrebbe essere definitiva.

Il Real Madrid piazza il primo grande colpo sul mercato, investendo 59 milioni per Xabi Alonso. Il giovanissimo talento Huijsen, ex Juventus, è pronto a unirsi ai Blancos in vista del Mondiale per club.

