Il Real Madrid ha reso ufficiale l’ingaggio di Xabi Alonso come nuovo allenatore. Dopo il suo successo al Bayern Leverkusen, il club spagnolo ha comunicato con entusiasmo questa novità, confermando la scelta di affidarsi alle capacità dell’ex centrocampista. Con questa nomina, il Real Madrid punta a rinvigorire il progetto sportivo e ottenere nuovi successi sotto la guida della leggenda madridista.

Xabi Alonso Real Madrid, ora è ufficiale l’ingaggio del tecnico del Bayern Leverkusen. Il comunicato della squadra spagnola Ora è ufficiale: Xabi Alonso è il nuovo allenatore del Real Madrid. Ecco il comunicato della società spagnola. IL COMUNICATO Il Real Madrid C. F. annuncia che Xabi Alonso sarà l’allenatore del Real Madrid per le prossime . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Xabi Alonso Real Madrid, arriva l’annuncio UFFICIALE della squadra spagnola. Il comunicato

Il Real Madrid ha annunciato ufficialmente Xabi Alonso come nuovo allenatore, a partire dal 1° giugno 2025.

Carlo Ancelotti è pronto a dire addio al Real Madrid dopo tre partite, in un'uscita che potrebbe essere definitiva.

Il Real Madrid piazza il primo grande colpo sul mercato, investendo 59 milioni per Xabi Alonso. Il giovanissimo talento Huijsen, ex Juventus, è pronto a unirsi ai Blancos in vista del Mondiale per club.

