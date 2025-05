Xabi Alonso Real Madrid adesso è ufficiale | è lui il successore di Ancelotti sulla panchina dei blancos! Il comunicato dei galacticos e tutti i dettagli

Xabi Alonso è ufficialmente il nuovo allenatore del Real Madrid, succedendo ad Ancelotti sulla panchina dei Blancos. La notizia è stata comunicata dal club tramite un apposito comunicato, confermando l'ingaggio del tecnico spagnolo. Questo importante cambio segna un nuovo capitolo per il club, con Alonso pronto a guidare i blancos nella prossima stagione. Ecco tutti i dettagli della nomina e le prime impressioni sulla sua nuova avventura.

Xabi Alonso Real Madrid, ufficiale l’ingaggio del tecnico spagnolo sulla panchina dei blancos: il comunicato e la nota dei galacticos. Ora è ufficiale: Xabi Alonso è più il nuovo allenatore del Real Madrid. Di seguito la nota del club blanco, che ha reso noto il sostituto dell’ex Juve, Carlo Ancelotti, nel frattempo diventato CT del Brasile. COMUNICATO – « Il Real Madrid CF annuncia che Xabi Alonso sarà l’allenatore del Real Madrid per le prossime tre stagioni, dal 1° giugno 2025 al 30 giugno 2028 ». .com... 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Xabi Alonso Real Madrid, adesso è ufficiale: è lui il successore di Ancelotti sulla panchina dei blancos! Il comunicato dei galacticos e tutti i dettagli

